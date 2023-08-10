Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Рада приняла закон о цифровом контенте и цифровых услугах: какая ответственность за нарушение прав потребителей

В Украине усовершенствуют механизм применения административно-хозяйственных санкций к субъектам хозяйствования за нарушение требований нового закона о цифровом контенте и цифровых услугах.

В Раде заблокировали подписание закона о возвращении ВСП функции по рассмотрению жалоб на судей

Авторами блокирующего проекта выступают народные депутаты Юлия Тимошенко, Иван Крулько и Сергей Евтушок.

Депутаты предлагают закрепить порядок получения нетрудоспособными членами семьи судьи пенсии по потере кормильца и пособия на погребение

В Раде зарегистрировали законопроект о закреплении порядка получения нетрудоспособными членами семьи судьи, получавшего пожизненное ежемесячное содержание, пенсии по потере кормильца и пособия на погребение, в случае его смерти.

«Шаг к разрушению стереотипа «бьет – значит любит», - в «Слуге народа» прокомментировали законопроект об отмене запрета на расторжение брака во время беременности

Часто обидчик продолжает совершать моральное или физическое насилие, а женщина не может получить развод, поскольку существует эта норма относительно «примирения». Поэтому мы предлагаем изъять условие беременности или возраст ребенка до 1 года, если причиной расторжения брака указано домашнее насилие, — подчеркнула Евгения Кравчук.

В Реестр коррупционеров будут включать не всех нарушителей, а НАПК получит право заниматься нормотворчеством в сфере админправонарушений

Верховная Рада одобрила изменения в ответственности чиновников за просрочку представления электронной декларации.

  1. В Украине

Дети и недееспособные лица теперь могут самостоятельно обращаться за бесплатной правовой помощью

07:19, 10 августа 2023
Дети, недееспособные лица и лица, дееспособность которых ограничена, могут самостоятельно обращаться за безвозмездной первичной правовой помощью.
Дети и недееспособные лица теперь могут самостоятельно обращаться за бесплатной правовой помощью
Источник фото: dozvil.kr-rada.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Теперь за безвозмездной правовой помощью могут обращаться дети, недееспособные лица и пострадавшие от торговли людьми.

Как пояснил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, с августа этого года в соответствии с изменениями в законодательстве:

  • дети, недееспособные лица и лица, дееспособность которых ограничена, могут самостоятельно обращаться за безвозмездной первичной правовой помощью – получать консультации и разъяснения по правовым вопросам. Также они имеют право на безвозмездную вторичную правовую помощь по вопросам, обращения с которыми им разрешается в суд.
  • лица, пострадавшие от торговли людьми, могут обращаться за бесплатной вторичной правовой помощью. В частности, они могут обращаться по вопросам, связанным с защитой их прав и получать правовые услуги: представительство в судах и составление процессуальных документов.

«Кроме того, увеличили критерий малообеспеченности лицам с инвалидностью. Также предполагается обязательное участие адвоката при рассмотрении судом дел об ограничении гражданской дееспособности физического лица, признании его недееспособным, предоставлении лицу психиатрической помощи», - отметил Лубинец.

В случае, если субъект права на безвозмездную вторичную юридическую помощь не владеет государственным языком и/или имеет нарушение слуха, центры предоставления безвозмездной вторичной правовой помощи вправе привлекать переводчика на средства государственного бюджета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду