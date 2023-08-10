Дети и недееспособные лица теперь могут самостоятельно обращаться за бесплатной правовой помощью

Дети, недееспособные лица и лица, дееспособность которых ограничена, могут самостоятельно обращаться за безвозмездной первичной правовой помощью.

Источник фото: dozvil.kr-rada.gov.ua

Теперь за безвозмездной правовой помощью могут обращаться дети, недееспособные лица и пострадавшие от торговли людьми.

Как пояснил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, с августа этого года в соответствии с изменениями в законодательстве:

дети, недееспособные лица и лица, дееспособность которых ограничена, могут самостоятельно обращаться за безвозмездной первичной правовой помощью – получать консультации и разъяснения по правовым вопросам. Также они имеют право на безвозмездную вторичную правовую помощь по вопросам, обращения с которыми им разрешается в суд.

– получать консультации и разъяснения по правовым вопросам. Также они имеют право по вопросам, обращения с которыми им разрешается в суд. лица, пострадавшие от торговли людьми, могут обращаться за бесплатной вторичной правовой помощью. В частности, они могут обращаться по вопросам, связанным с защитой их прав и получать правовые услуги: представительство в судах и составление процессуальных документов.

«Кроме того, увеличили критерий малообеспеченности лицам с инвалидностью. Также предполагается обязательное участие адвоката при рассмотрении судом дел об ограничении гражданской дееспособности физического лица, признании его недееспособным, предоставлении лицу психиатрической помощи», - отметил Лубинец.

В случае, если субъект права на безвозмездную вторичную юридическую помощь не владеет государственным языком и/или имеет нарушение слуха, центры предоставления безвозмездной вторичной правовой помощи вправе привлекать переводчика на средства государственного бюджета.

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