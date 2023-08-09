Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект о создании Службы дисциплинарных инспекторов с участием международников: когда начнут рассматривать жалобы на судей

Финансировать работу Службы дисциплинарных инспекторов и Секретариат Высшего совета правосудия смогут иностранные правительства: парламент одобрил законопроект за основу.

Верховная Рада приняла закон о возвращении Высшему совету правосудия функции по рассмотрению жалоб на судей

Но Высшему совету правосудия вернут эту функцию по рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей только при условии запуска процесса создания Службы дисциплинарных инспекторов.

Антикоррупционный комитет Рады нашел коррупционные риски в законопроекте о создании Службы дисциплинарных инспекторов

«Давайте не будем начинать эту дискуссию снова»: Комитет не считает рисками финансирование государственного органа за счет иностранных правительств и отбор госслужащих путем решающего голоса международных партнеров.

Уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий, – министр финансов Сергей Марченко

«Вы будете отчитываться вдвое больше», – министр финансов Марченко объяснил, как на коррупцию в Украине реагируют иностранные партнеры.

Прокурорчик, мальчик, порешал за кандидатскую – во Львове прокурор и обвиняемые активно пообщались в судебном процессе

Прокурор получил отвод и дисциплинарную жалобу, однако смог избежать больших неприятностей и сообщил о провокации.

  1. В Украине

СБУ задержала депутата из Кропивницкого – его подозревают в рэкете

14:30, 9 августа 2023
Сотрудники СБУ задержали депутата в областном центре во время передачи второй части «дани».
СБУ задержала депутата из Кропивницкого – его подозревают в рэкете
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Кропивницком в результате спецоперации нейтрализовали преступную группировку рэкетиров. По информации Службы безопасности Украины, ее возглавлял действующий депутат городского совета.

«Под его руководством уголовники "выбивали" 92 тысячи долл. США из местного предпринимателя, с которым депутат имеет общий бизнес.

Эту сумму потерпевший должен был передать злоумышленникам в уплату несуществующего долга перед предводителем преступной группы.

Сотрудники СБУ задержали депутата в областном центре во время передачи ему второй части "дани"», - говорится в сообщении.

Перед этим украинская спецслужба задокументировала факт получения первого «транша» от предпринимателя.

По данным следствия, в состав банды входили местные уголовники, специализировавшиеся на рэкете.

«По указанию лидера преступной группы ее участники требовали деньги с местных жителей под вымышленными предлогами. В случае отказа применяли психологическое давление, физическое насилие и угрозы убийства», - пояснили в Службе безопасности.

Во время обысков по месту жительства и работы депутата обнаружена крупная сумма наличных денег, вероятно, отмечают в СБУ, полученная преступным путем.

На основании собранных доказательств ему и еще одному участнику преступной группировки сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения).

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников банды.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    суддя Господарського суду Тернопільської області