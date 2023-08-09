СБУ задержала депутата из Кропивницкого – его подозревают в рэкете

Сотрудники СБУ задержали депутата в областном центре во время передачи второй части «дани».

В Кропивницком в результате спецоперации нейтрализовали преступную группировку рэкетиров. По информации Службы безопасности Украины, ее возглавлял действующий депутат городского совета.

«Под его руководством уголовники "выбивали" 92 тысячи долл. США из местного предпринимателя, с которым депутат имеет общий бизнес.

Эту сумму потерпевший должен был передать злоумышленникам в уплату несуществующего долга перед предводителем преступной группы.

Сотрудники СБУ задержали депутата в областном центре во время передачи ему второй части "дани"», - говорится в сообщении.

Перед этим украинская спецслужба задокументировала факт получения первого «транша» от предпринимателя.

По данным следствия, в состав банды входили местные уголовники, специализировавшиеся на рэкете.

«По указанию лидера преступной группы ее участники требовали деньги с местных жителей под вымышленными предлогами. В случае отказа применяли психологическое давление, физическое насилие и угрозы убийства», - пояснили в Службе безопасности.

Во время обысков по месту жительства и работы депутата обнаружена крупная сумма наличных денег, вероятно, отмечают в СБУ, полученная преступным путем.

На основании собранных доказательств ему и еще одному участнику преступной группировки сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения).

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников банды.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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