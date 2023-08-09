Вместо мочи сдал на анализ воду и слюну: суд оставил в СИЗО судью Алексея Тандыра до 26 августа - СМИ

Через два месяца после сдачи «анализов», экспертиза обнаружила наличие алкоголя у Алексея Тандыра.

Источник фото: ZN.ua

Судья Алексей Тандыр пытался избежать выявления факта опьянения в момент ДТП, во время которого был сбит нацгвардеец Вадим Бондаренко. Вместо сдачи мочи на анализ, судья сдал воду и слюну. Так он пытался подделать результаты экспертизы, однако алкоголь все же обнаружили в биоматериалах, – сообщает Вabel.

Адвокат Виталия Сердюка, который представляет семью погибшего, рассказал, что попытка затянуть проведение анализа длилась более двух месяцев. Сначала показатели указывали на отсутствие алкоголя, однако дальнейшее рассмотрение биоматериалов раскрыло наличие алкоголя в слюне.

Прокурор подтвердил факт присутствия воды и алкоголя в слюне, представив выводы экспертизы в суде.

Сам адвокат Алексея Тандыра, Олег Юрченко, в своем выступлении заявил, что ознакомился с результатами экспертизы на алкоголь и заверил, что в биоматериалах не было обнаружено алкоголя ни в крови, ни в моче.

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