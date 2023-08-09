Зеленский провел Ставку в специальном формате: единственная тема – наступление

Президент провел Ставку в узком кругу военных, на которой обсудили украинское наступление.

В среду, 9 августа Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки.

Глава государства отметил, что заседание отличалось от других специальным форматом, в котором принимал участие самый узкий круг должностных лиц.

«Сегодняшняя Ставка – в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме – нашему наступлению», – рассказал он.

По словам Зеленского, был проведён глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага.

В Ставке приняли участие – главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующие Александр Сырский и Александр Тарнавский и начальник ГУР Кирилл Буданов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.