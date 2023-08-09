Зеленський провів Ставку у спеціальному форматі: єдина тема — наступ

Президент провів Ставку у «вузькому колі» військових, на якій обговорили український наступ.

У середу, 9 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки.

Глава держави зазначив, що засідання відрізнялось від інших спеціальним форматом, в якому приймало участь найвужче коло посадовців.

«Сьогоднішня Ставка - у спеціальному форматі. Найвужче коло людей і максимальна увага до єдиної теми - нашого наступу», - розповів він.

За словами Зеленського, був проведений глибокий аналіз поточної ситуації, планування майбутніх кроків, забезпечення військ усім необхідним, аналіз дій ворога.

У Ставці взяли участь - головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувачі Олександр Сирський і Олександр Тарнавський та начальник ГУР Кирило Буданов.

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