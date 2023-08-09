Майже 16 млн гривень збитків під час «ремонту» дороги: посадовця Міноборони підозрюють у недбалості

Посадовця Міноборони підозрюють у нанесенні збитків державі на суму майже 16 млн грн у справі про ремонт дороги.

Джерело фото: Офіс Генпрокурора

Підозрюють заступника директора одного з Департаментів Міністерства оборони України у недбалому ставленні до служби у справі про ремонт дороги за ч. 3 ст. 425 КК України, – повідомляє Офіс Генпрокурора.

Слідство встановило, що підозрюваний, порушуючи законодавство, підписав дозвіл одній із військових частин на здійснення попередньої оплати приватному підприємству за роботи з капітального будівництва дороги на території військового містечка. Роботи підприємство не виконало, а кошти привласнило. Такі дії посадовця завдали державному бюджету майже 16 млн грн збитків.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Обвинувальний акт щодо привласнення державних коштів приватним підприємством скеровано до суду.

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