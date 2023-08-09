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У Раді заблокували підписання закону про повернення ВРП функції з розгляду скарг на суддів

Авторами блокуючого проекту виступають народні депутати Юлія Тимошенко, Іван Крулько та Сергій Євтушок.

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У Раді зареєстрували законопроект щодо закріплення порядку отримання непрацездатними членами сім’ї судді, який отримував довічне щомісячне утримання, пенсії по втраті годувальника та допомоги на поховання, у разі його смерті.

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Часто кривдник продовжує чинити моральне або фізичне насильство, а жінка не може отримати розлучення, бо наявна ця норма щодо «примирення». Тому ми пропонуємо вилучити умову вагітності чи вік дитини до 1 року, якщо причиною розривання шлюбу зазначене домашнє насильство, — наголосила Євгенія Кравчук.

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Майже 16 млн гривень збитків під час «ремонту» дороги: посадовця Міноборони підозрюють у недбалості

17:55, 9 серпня 2023
Посадовця Міноборони підозрюють у нанесенні збитків державі на суму майже 16 млн грн у справі про ремонт дороги.
Майже 16 млн гривень збитків під час «ремонту» дороги: посадовця Міноборони підозрюють у недбалості
Джерело фото: Офіс Генпрокурора
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Підозрюють заступника директора одного з Департаментів Міністерства оборони України у недбалому ставленні до служби у справі про ремонт дороги за ч. 3 ст. 425 КК України, – повідомляє Офіс Генпрокурора.

Слідство встановило, що підозрюваний, порушуючи законодавство, підписав дозвіл одній із військових частин на здійснення попередньої оплати приватному підприємству за роботи з капітального будівництва дороги на території військового містечка. Роботи підприємство не виконало, а кошти привласнило. Такі дії посадовця завдали державному бюджету майже 16 млн грн збитків.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Обвинувальний акт щодо привласнення державних коштів приватним підприємством скеровано до суду.

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