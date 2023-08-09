Зеленський підписав законопроєкт про спрощення управління багатоквартирними будинками: що зміниться

Законопроєкт зменшує бюрократичні процеси, зокрема скасовує вимоги подання реєстратору листків опитування.

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Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про спрощення управління багатоквартирними будинками через використання електронних інструментів та цифрових підписів (№ 7029).

Як пояснила голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, для ОСББ відкрили можливості для:

Делегування здійснення відновлення будинком правлінню ОСББ або управителю (важлива норма для оперативної відбудови постраждалих від війни багатоквартирних будинків, якщо частина жителів будинку знаходяться не на місці);

Повідомлення про збори електронною поштою;

Дистанційного голосування та усунення різночитань;

Прийняття рішення з 50 %+1 голосу;

Прозоріших процесів та отримання більшої відповідальності

Шуляк пояснила, що законопроєкт зменшує бюрократичні процеси, зокрема скасовує вимоги подання реєстратору листків опитування.

«Загалом багато норм документа спрямовані на усунення двозначності трактувань держреєстраторами, бо на сьогодні це досить поширена проблема», - зазначила вона.

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