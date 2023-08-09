Зеленский подписал законопроект об упрощении управления многоквартирными домами: что изменится

Законопроект уменьшает бюрократические процессы, в частности отменяет требования подачи регистратору листов опроса.

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Президент Владимир Зеленский подписал законопроект об упрощении управления многоквартирными домами через использование электронных инструментов и цифровых подписей (№7029).

Как пояснила глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, для ОСМД открыли возможности для:

Делегирования осуществления восстановления зданием правлению ОСМД или управляющему (важная норма для оперативного восстановления пострадавших от войны многоквартирных домов, если часть жильцов дома находятся не на месте);

Сообщения о собрании по электронной почте;

Дистанционного голосования и устранения разночтений;

Принятия решения с 50%+1 голоса;

Более прозрачные процессов и получения большей ответственности.

Шуляк объяснила, что законопроект уменьшает бюрократические процессы, в частности отменяет требования подачи регистратору листов опроса.

«В целом многие нормы документа направлены на устранение двусмысленности трактовок госрегистраторами, потому что на сегодняшний день это довольно распространенная проблема», - отметила она.

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