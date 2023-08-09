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Зеленский подписал законопроект об упрощении управления многоквартирными домами: что изменится

17:36, 9 августа 2023
Законопроект уменьшает бюрократические процессы, в частности отменяет требования подачи регистратору листов опроса.
Зеленский подписал законопроект об упрощении управления многоквартирными домами: что изменится
Изображение: freepik.com
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Президент Владимир Зеленский подписал законопроект об упрощении управления многоквартирными домами через использование электронных инструментов и цифровых подписей (№7029).

Как пояснила глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, для ОСМД открыли возможности для:

  • Делегирования осуществления восстановления зданием правлению ОСМД или управляющему (важная норма для оперативного восстановления пострадавших от войны многоквартирных домов, если часть жильцов дома находятся не на месте);
  • Сообщения о собрании по электронной почте;
  • Дистанционного голосования и устранения разночтений;
  • Принятия решения с 50%+1 голоса;
  • Более прозрачные процессов и получения большей ответственности.

Шуляк объяснила, что законопроект уменьшает бюрократические процессы, в частности отменяет требования подачи регистратору листов опроса.

«В целом многие нормы документа направлены на устранение двусмысленности трактовок госрегистраторами, потому что на сегодняшний день это довольно распространенная проблема», - отметила она.

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