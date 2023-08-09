Почти 16 млн гривен убытков во время «ремонта» дороги: чиновника Минобороны подозревают в халатности

Чиновника Минобороны подозревают в нанесении ущерба государству на сумму почти 16 млн грн по делу о ремонте дороги.

Источник фото: Офис Генпрокурора

Подозревают заместителя директора одного из Департаментов Министерства обороны Украины в халатном отношении к службе по делу о ремонте дороги по ч. 3 ст. 425 УК Украины, – сообщает Офис Генпрокурора.

Следствие установило, что подозреваемый, нарушая законодательство, подписал разрешение одной из воинских частей на осуществление предварительной оплаты частному предприятию за работы по капитальному строительству дороги на территории военного городка. Работы предприятие не выполнило, а средства присвоило. Такие действия чиновника нанесли государственному бюджету почти 16 млн грн убытков.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Обвинительный акт о присвоении государственных средств частным предприятием направлено в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.