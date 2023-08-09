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Верховна Рада схвалила законопроект про створення Служби дисциплінарних інспекторів за участі міжнародників: коли почнуть розглядати скарги на суддів

Фінансувати роботу Служби дисциплінарних інспекторів та секретаріат Вищої ради правосуддя зможуть іноземні уряди: парламент схвалив законопроект за основу.

Верховна Рада ухвалила закон про повернення Вищій раді правосуддя функції з розгляду скарг на суддів

Але Вищій раді правосуддя повернуть цю функцію з розгляду дисциплінарних скарг на суддів лише за умови запуску процесу створення Служби дисциплінарних інспекторів.

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Замість сечі здав на аналіз воду й слину: суд залишив в СІЗО суддю Олексія Тандира до 26 серпня – ЗМІ

14:21, 9 серпня 2023
Через два місяці після здачі «аналізів», експертиза виявили наявність алкоголю в Олексія Тандира.
Замість сечі здав на аналіз воду й слину: суд залишив в СІЗО суддю Олексія Тандира до 26 серпня – ЗМІ
Джерело фото: ZN.ua
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Суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу. Про це повідомили у виданні «Бабель» за інформацією із власних джерел.

За інформацією ЗМІ, цей трюк затягнув час проведення аналізу — він тривав понад два місяці. Спочатку тести показали, що в біоматеріалах немає алкоголю, але коли дослідили самі біоматеріали, то виявили воду і слину. У слині й знайшли алкоголь.

Також зазначається, що прокурор підтвердив слова про воду та слину. Він зачитав у суді висновок експертизи.

Суд у підсумку вирішив залишити Тандира в СІЗО до 26 серпня.

Нагадаємо, що Тандиру оголосили підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України). У результаті ДТП загинув на місці військовослужбовець Національної гвардії України.

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