Замість сечі здав на аналіз воду й слину: суд залишив в СІЗО суддю Олексія Тандира до 26 серпня – ЗМІ

Через два місяці після здачі «аналізів», експертиза виявили наявність алкоголю в Олексія Тандира.

Джерело фото: ZN.ua

Суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу. Про це повідомили у виданні «Бабель» за інформацією із власних джерел.

За інформацією ЗМІ, цей трюк затягнув час проведення аналізу — він тривав понад два місяці. Спочатку тести показали, що в біоматеріалах немає алкоголю, але коли дослідили самі біоматеріали, то виявили воду і слину. У слині й знайшли алкоголь.

Також зазначається, що прокурор підтвердив слова про воду та слину. Він зачитав у суді висновок експертизи.

Суд у підсумку вирішив залишити Тандира в СІЗО до 26 серпня.

Нагадаємо, що Тандиру оголосили підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України). У результаті ДТП загинув на місці військовослужбовець Національної гвардії України.

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