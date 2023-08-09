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Верховна Рада схвалила законопроект про створення Служби дисциплінарних інспекторів за участі міжнародників: коли почнуть розглядати скарги на суддів

Фінансувати роботу Служби дисциплінарних інспекторів та секретаріат Вищої ради правосуддя зможуть іноземні уряди: парламент схвалив законопроект за основу.

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СБУ затримала депутата із Кропивницького – його підозрюють у рекеті

14:30, 9 серпня 2023
Співробітники СБУ затримали депутата в обласному центрі під час передачі другої частини «данини».
СБУ затримала депутата із Кропивницького – його підозрюють у рекеті
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У Кропивницькому у результаті спецоперації нейтралізували злочинне угруповання рекетирів. За інформаціїєю Служби безпеки України, його очолював чинний депутат міської ради.

«Під його керівництвом кримінальники "вибивали" 92 тис. дол. США з місцевого підприємця, з яким депутат має спільний бізнес.

Цю суму потерпілий мав передати зловмисникам як сплату неіснуючого боргу перед ватажком злочинної групи.

Співробітники СБУ затримали депутата в обласному центрі під час передачі йому другої частини "данини"», - сказано у повідомленні.

Перед цим українська спецслужба задокументувала факт отримання ним першого «траншу» від підприємця.

За даними слідства, до складу банди входили місцеві кримінальники, які спеціалізувалися на рекеті.

«За вказівкою лідера злочинної групи її учасники вимагали гроші з місцевих жителів під вигаданими приводами. У разі відмови – застосовували психологічний тиск, фізичне насильство та погрози вбивства», - пояснили у Службі безпеки.

Під час обшуків за місцем проживання та роботи депутата виявлено велику суму готівки, ймовірно, зазначають у СБУ, одержану злочинним шляхом.

На підставі зібраних доказів йому та ще одному учаснику злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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