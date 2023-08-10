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  1. В Україні

Діти та недієздатні особи тепер можуть самостійно звертатися за безоплатною правничою допомогою

07:19, 10 серпня 2023
Діти, недієздатні особи та особи, дієздатність яких обмежена, можуть самостійно звертатися за безоплатною первинною правничою допомогою.
Діти та недієздатні особи тепер можуть самостійно звертатися за безоплатною правничою допомогою
Джерело фото: dozvil.kr-rada.gov.ua
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Відтепер за безоплатною правовою допомогою можуть звертатися діти, недієздатні особи та постраждалі від торгівлі людьми.

Як пояснив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, з серпня цього року відповідно до змін у законодавстві: 

  • діти, недієздатні особи та особи, дієздатність яких обмежена, можуть самостійно звертатися за безоплатною первинною правничою допомогою – отримувати консультації та роз’яснення з правових питань. Також вони мають право на безоплатну вторинну правову допомогу з питань, звернення з якими їм дозволяється до суду. 
  • особи, які постраждали від торгівлі людьми, можуть звертатися за безоплатною вторинною правовою допомогою. Зокрема вони можуть звертатись з питань, пов’язаних із захистом їхніх прав та отримувати правові послуги: представництво у судах і складання процесуальних документів.

«Окрім цього, збільшили критерій малозабезпеченості особам з інвалідністю. Також передбачається обов’язкова участь адвоката при розгляді судом справ щодо обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання її недієздатною, надання особі психіатричної допомоги», - зазначив Лубінець.

У разі, якщо суб’єкт права на безоплатну вторинну правничу допомогу не володіє державною мовою та/або має порушення слуху, центри надання безоплатної вторинної правничої допомоги мають право залучати перекладача коштом державного бюджету.

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