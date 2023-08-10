Діти та недієздатні особи тепер можуть самостійно звертатися за безоплатною правничою допомогою

Діти, недієздатні особи та особи, дієздатність яких обмежена, можуть самостійно звертатися за безоплатною первинною правничою допомогою.

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Відтепер за безоплатною правовою допомогою можуть звертатися діти, недієздатні особи та постраждалі від торгівлі людьми.

Як пояснив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, з серпня цього року відповідно до змін у законодавстві:

діти, недієздатні особи та особи, дієздатність яких обмежена, можуть самостійно звертатися за безоплатною первинною правничою допомогою – отримувати консультації та роз’яснення з правових питань. Також вони мають право на безоплатну вторинну правову допомогу з питань, звернення з якими їм дозволяється до суду.

– отримувати консультації та роз’яснення з правових питань. Також вони мають право з питань, звернення з якими їм дозволяється до суду. особи, які постраждали від торгівлі людьми, можуть звертатися за безоплатною вторинною правовою допомогою. Зокрема вони можуть звертатись з питань, пов’язаних із захистом їхніх прав та отримувати правові послуги: представництво у судах і складання процесуальних документів.

«Окрім цього, збільшили критерій малозабезпеченості особам з інвалідністю. Також передбачається обов’язкова участь адвоката при розгляді судом справ щодо обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання її недієздатною, надання особі психіатричної допомоги», - зазначив Лубінець.

У разі, якщо суб’єкт права на безоплатну вторинну правничу допомогу не володіє державною мовою та/або має порушення слуху, центри надання безоплатної вторинної правничої допомоги мають право залучати перекладача коштом державного бюджету.

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