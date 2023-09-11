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Кабмин ограничил размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов чиновников

Правительство внесло изменения в Порядок предоставления государственным служащим материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

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Кабмин ограничил размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов чиновников

14:19, 11 сентября 2023
Правительство внесло изменения в Порядок предоставления государственным служащим материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.
Кабмин ограничил размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов чиновников
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Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов госслужащих не должна превышать размер среднемесячной заработной платы. Соответствующее ограничение ввело своим решением от 8 сентября 2023 г. № 957 Правительство.

Так, в пункте 2 Порядка предоставления государственным служащим материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 8 августа 2016 г. № 500, слова «в размере среднемесячной заработной платы на основании личного заявления» заменили словами «в размере, что не превышает среднемесячную заработную плату, на основании личного заявления в порядке, утвержденном руководителем государственной службы».

Таким образом, государственным служащим материальная помощь может предоставляться один раз в год в размере, не превышающем среднемесячную заработную плату, на основании личного заявления в порядке, утвержденном руководителем государственной службы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в письме правительству Украины Высший совет правосудия указал, что в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление для членов Высшего совета правосудия и работников секретариата, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и 15,26 млн грн для выплаты надбавки за выслугу лет работникам Высшего совета правосудия.

Автор: Наталя Мамченко

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