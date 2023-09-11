Який алгоритм дій для продажу та покупки автомобілів: подробиці

Головний сервісний центр МВС опублікував план дій продажу авто.

Джерело фото: Autopark.ua

Якщо ви плануєте продати або придбати автомобіль, Головний сервісний центр МВС опублікував простий та зручний алгоритм дій, який спростить процес перереєстрації та оформлення угоди купівлі-продажу.

Зверніться до Сервісного Центру МВС: Знайдіть найближчий Сервісний Центр МВС і завітайте туди. Адміністратор допоможе вам провести перереєстрацію автомобіля та оформити договір купівлі-продажу. Важливо забути забрати свій примірник документу.

У продавця повинні бути наступні документи:

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Паспорт.

Ідентифікаційний номер.

Покупцю необхідно мати:

Паспорт.

Ідентифікаційний номер.

Отримання нових документів: Після перереєстрації автомобіля новий власник отримає нове свідоцтво про реєстрацію авто та номерні знаки.

Експертне дослідження: Важливо відзначити, що за бажанням продавця або покупця можна провести експертне дослідження транспортного засобу, щоб переконатися в його технічному стані.

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