Який алгоритм дій для продажу та покупки автомобілів: подробиці

Якщо ви плануєте продати або придбати автомобіль, Головний сервісний центр МВС опублікував простий та зручний алгоритм дій, який спростить процес перереєстрації та оформлення угоди купівлі-продажу.
Зверніться до Сервісного Центру МВС: Знайдіть найближчий Сервісний Центр МВС і завітайте туди. Адміністратор допоможе вам провести перереєстрацію автомобіля та оформити договір купівлі-продажу. Важливо забути забрати свій примірник документу.
У продавця повинні бути наступні документи:
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
- Паспорт.
- Ідентифікаційний номер.
Покупцю необхідно мати:
- Паспорт.
- Ідентифікаційний номер.
Отримання нових документів: Після перереєстрації автомобіля новий власник отримає нове свідоцтво про реєстрацію авто та номерні знаки.
Експертне дослідження: Важливо відзначити, що за бажанням продавця або покупця можна провести експертне дослідження транспортного засобу, щоб переконатися в його технічному стані.
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