Нова структура електронної транзитної декларації: корисна інфографіка

Структура нової транзитної декларації передбачає внесення відомостей на так званих 4-х рівнях.

Державна митна служба України нагадала, що з 1 листопада 2023 року користувачі процедури спільного транзиту заповнюватимуть нову електронну транзитну декларацію Т1. Вона відповідатиме наступному етапу розвитку транзитної системи – NCTS Фаза 5, на яку переходять усі країни-учасниці Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Щоб допомогти зорієнтуватися у структурі нової декларації та її особливостях, Держмитслужба опублікувала інфографіку:

«Звертаємо увагу, що структура нової транзитної декларації передбачає внесення відомостей на так званих 4-х рівнях. Відомості про товари вносяться з прив’язкою до перевізних документів на різних рівнях, що актуально при переміщенні консолідованих вантажів.

Максимальна кількість товарів, які можуть бути задекларовані в одній транзитній декларації NCTS Фаза 5, збільшена з 999 до близько 99 000», - сказано у повідомленні.

Докладніше про нову структуру декларації Т1 – у роз’ясненнях щодо заповнення транзитної декларації NCTS Фаза 5:

Раніше ми писали про митні формальності та електронну транзитну систему: 29 липня запрацювали законодавчі зміни.

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