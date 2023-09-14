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  1. В Украине

В Киеве в метро будут обучать основам медицинской помощи: подробности

22:20, 14 сентября 2023
Будут проходить тренинги на 12 станциях метро.
В Киеве в метро будут обучать основам медицинской помощи: подробности
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В пятницу, 15 сентября, на станциях метро в Киеве врачи будут обучать медицинской помощи, присоединиться к учениям может каждый желающий, сообщает Киевский метрополитен».

Специалисты и инструкторы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф расскажут и покажут как:

  • осуществить первичную оценку состояния пострадавшего;
  • помочь при массивном кровотечении;
  • помочь при нарушении проходимости дыхательных путей;
  • помочь при остановке кровообращения;
  • помочь при термических ожогах.

Будут проходить тренинги на 12 станциях метро с 13:00 до 17:00.

В частности, на станциях красной линии:

  • "Шулявская" (промежуточный вестибюль);
  • "Университет" (промежуточный вестибюль);
  • "Театральная" (переход);
  • "Арсенальная" (промежуточный вестибюль).

На станциях синей линии:

  • "Олимпийская" (вестибюль, перед турникетами);
  • "Дворец «Украина" (вестибюль перед турникетами);
  • "Площадь Украинских Героев" (вестибюль перед турникетами);
  • "Героев Днепра" (вестибюль перед турникетами).

На станциях зеленой линии:

  • "Дорогожичи" (промежуточный вестибюль);
  • "Зверинецкий" (переход);
  • "Печерская" (промежуточный вестибюль);
  • "Позняки" (балкон над платформой).

Проведение тренингов по медицинской помощи начали в метро в сентябре прошлого года. За 12 месяцев к учениям присоединились около 13 тысяч человек.

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