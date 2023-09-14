В Киеве в метро будут обучать основам медицинской помощи: подробности

Будут проходить тренинги на 12 станциях метро.

В пятницу, 15 сентября, на станциях метро в Киеве врачи будут обучать медицинской помощи, присоединиться к учениям может каждый желающий, сообщает Киевский метрополитен».

Специалисты и инструкторы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф расскажут и покажут как:

осуществить первичную оценку состояния пострадавшего;

помочь при массивном кровотечении;

помочь при нарушении проходимости дыхательных путей;

помочь при остановке кровообращения;

помочь при термических ожогах.

Будут проходить тренинги на 12 станциях метро с 13:00 до 17:00.

В частности, на станциях красной линии:

"Шулявская" (промежуточный вестибюль);

"Университет" (промежуточный вестибюль);

"Театральная" (переход);

"Арсенальная" (промежуточный вестибюль).

На станциях синей линии:

"Олимпийская" (вестибюль, перед турникетами);

"Дворец «Украина" (вестибюль перед турникетами);

"Площадь Украинских Героев" (вестибюль перед турникетами);

"Героев Днепра" (вестибюль перед турникетами).

На станциях зеленой линии:

"Дорогожичи" (промежуточный вестибюль);

"Зверинецкий" (переход);

"Печерская" (промежуточный вестибюль);

"Позняки" (балкон над платформой).

Проведение тренингов по медицинской помощи начали в метро в сентябре прошлого года. За 12 месяцев к учениям присоединились около 13 тысяч человек.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.