В Киеве в метро будут обучать основам медицинской помощи: подробности

В пятницу, 15 сентября, на станциях метро в Киеве врачи будут обучать медицинской помощи, присоединиться к учениям может каждый желающий, сообщает Киевский метрополитен».
Специалисты и инструкторы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф расскажут и покажут как:
- осуществить первичную оценку состояния пострадавшего;
- помочь при массивном кровотечении;
- помочь при нарушении проходимости дыхательных путей;
- помочь при остановке кровообращения;
- помочь при термических ожогах.
Будут проходить тренинги на 12 станциях метро с 13:00 до 17:00.
В частности, на станциях красной линии:
- "Шулявская" (промежуточный вестибюль);
- "Университет" (промежуточный вестибюль);
- "Театральная" (переход);
- "Арсенальная" (промежуточный вестибюль).
На станциях синей линии:
- "Олимпийская" (вестибюль, перед турникетами);
- "Дворец «Украина" (вестибюль перед турникетами);
- "Площадь Украинских Героев" (вестибюль перед турникетами);
- "Героев Днепра" (вестибюль перед турникетами).
На станциях зеленой линии:
- "Дорогожичи" (промежуточный вестибюль);
- "Зверинецкий" (переход);
- "Печерская" (промежуточный вестибюль);
- "Позняки" (балкон над платформой).
Проведение тренингов по медицинской помощи начали в метро в сентябре прошлого года. За 12 месяцев к учениям присоединились около 13 тысяч человек.
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