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Войска рф пытаются вернуть утраченные позиции на юге — Маляр

22:41, 14 сентября 2023
По ее словам, на юге за неделю фиксируется четыре-пять тысяч обстрелов.
Войска рф пытаются вернуть утраченные позиции на юге — Маляр
Фото: Минобороны Украины
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Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона сообщила, что на южном направлении оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции, поэтому ВСУ приходится защищать от штурмов освобожденные населенные пункты.

"Те населенные пункты, которые уже были освобождены, враг не хочет оставлять. И они продолжают вести эту борьбу. Поэтому, если мы говорим о Роботино, то те позиции, которые уже нами заняты и где мы закрепились, то нам все равно приходится эти районы защищать от вражеских штурмов. Потому что они хотят вернуть утраченные позиции", - подчеркнула Маляр.

По ее словам, на юге за неделю фиксируется четыре-пять тысяч обстрелов.

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