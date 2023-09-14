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Ідентифіковано російських окупантів, які вбили охоронця в Бучі

23:02, 14 вересня 2023
Чотирьом військовим рф повідомили про підозру у вбивстві охоронця магазину «Новус» в Бучі.
Ідентифіковано російських окупантів, які вбили охоронця в Бучі
Фото: Офіс Генпрокурора
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Встановили чотирьох російських військовослужбовців, які в лютому 2022 року розстріляли охоронця мережі магазинів Novus у Бучі Київської області Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, 27 лютого 2022 року під час руху колони російських військ у Бучі старший офіцер самохідної артбатареї віддав за допомогою радіозв'язку наказ у всі бойові машини батареї – ідентифікувати всіх, хто був одягнений у чорний одяг, як ворогів.

"Через те, що в наказі не було дотримано принципу розрізнення, командир батареї порушив норми міжнародного гуманітарного права. Його підлеглі військовослужбовці ЗС рф, отримавши злочинний наказ, погодилися його виконати. При цьому спиралися на принцип кругової поруки у військовому формуванні", – зазначили в ОГП.

Унаслідок цього окупанти, побачивши біля магазину чоловіка, одягненого у службовий одяг чорного кольору з позначкою "Охорона Новус", відкрили вогонь по ньому з автоматів. Охоронець загинув. Чоловік був цивільним, не мав зброї й не становив жодної загрози окупантам.

Двом командирам, заряджальнику самохідних артилерійських гармат і старшому розвіднику-дальномірнику 1-ї самохідної артилерійської батареї у складі 76-ї десантно-штурмової дивізії росії інкримінують вчинення порушення законів і звичаїв війни, поєднане з навмисним убивством.

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