Як медзаклади готуються до блекаутів: пояснення МОЗ

МОЗ готується до можливих блекаутів, забезпечуючи медзаклади генераторами.

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У медичних закладах України наразі функціонує 4 095 генераторів, які призначені для забезпечення постійної роботи у випадках блекаутів, – повідомляє пресслужба МОЗ.

Міністерство охорони здоров'я активно працює над планами зі збільшення кількості цих генераторів, і процес їхнього надходження у медичні установи буде продовжуватися.

«Таке обладнання здатне забезпечити безперебійне енергопостачання, аби медзаклади могли функціонувати навіть в умовах відключень електроенергії. У разі надзвичайної ситуації завдяки автономним джерелам живлення у лікарнях безперебійно працюватимуть відділення інтенсивної терапії, операційні та критично важливе обладнання, що дозволить рятувати життя пацієнтів», – йдеться у повідомленні.

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