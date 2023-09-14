ООН допоможе Україні паливом та зимовими наборами

ООН планує постачання майже для мільйона українців зимових наборів, та забезпечувати країну паливом.

Джерело фото: Київський метрополітен

Кластер ООН з питань житла та непродовольчих товарів в Україні збирається постачити зимові набори для майже мільйона українців у найближчому майбутньому, – повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Ці спеціально скомпоновані набори для зими включають в себе теплі ковдри, матраци, покривала, а також електричні та твердопаливні обігрівачі.

Крім того, однією з інших форм допомоги є постачання палива, зокрема дров і вугільних брикетів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.