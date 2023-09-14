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ВККС оголошено конкурс на 560 посад суддів місцевих судів

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Комітет Верховної Ради оголосив конкурс на три вакансії до Конституційного Суду

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  1. В Україні

Дрони замість овочерізок й барабанів: Кабмін пропонує спрямувати податки військових на потреби армії

17:07, 14 вересня 2023
Кабмін подав законопроєкт, за яким податки з доходів фізичних осіб спрямовуються на закупівлю техніки та виробництво зброї.
Дрони замість овочерізок й барабанів: Кабмін пропонує спрямувати податки військових на потреби армії
Джерело фото: BBC
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Кабінет Міністрів України вніс законопроект, який передбачає перерозподіл податку з доходів фізичних осіб, який нині складає значну частку місцевих бюджетів, на потреби закупівлі техніки та розвиток власного виробництва зброї, — повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з цим законопроєктом, вивільнені кошти в розмірі 25,8 мільярдів гривень цього року та 93,7 мільярдів гривень наступного року будуть спрямовані на закупівлю додаткових дронів та підвищення виробництва озброєння.

«Наші Сили безпеки й оборони потребують більше ресурсу. Урядовий законопроєкт дозволить залучити 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння», – розповів Шмигаль.

Проте понад 200 мільярдів доларів США залишаться на рахунках місцевих бюджетів і будуть використовуватися на потреби місцевої влади. Громадам, які потребують додаткової фінансової підтримки, буде надаватися державна допомога.

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