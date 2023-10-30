Полиция обвинила водителя, попросившего предъявить доказательства нарушения им ПДД, в злостном неповиновении: что решил суд

Требования полицейского должны быть законодательно обоснованы, - суд рассмотрел дело, в котором водителя обвинили в злостном неповиновении, потому что он попросил полицейского объяснить суть нарушения ПДД.

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Требования полицейского, выраженные в категорической форме, должны быть законодательно обоснованы. Кроме того, рапорт работников полиции, составивших протокол об административном правонарушении, не является достаточным и убедительным доказательством виновности лица без других доказательств. Об этом заявил в своем постановлении от 12 октября 2023 года судья Бориславского городского суда Львовской области (дело № 438/1423/23).

Обстоятельства дела

21 сентября 2023 в Бориславский городской суд Львовской области поступили материалы о привлечении к административной ответственности водителя по ст. 185 КУоАП.

Согласно протоколу об административном правонарушении гражданин совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 185 КУоАП – злостное неповиновение законному распоряжению полицейского при исполнении им служебных обязанностей. А именно при остановке транспортного средства за нарушение правил ПДД не предъявил документов (удостоверение водителя, свидетельство о регистрации ТС), чем нарушил пп. 1 п. 1 ст. 16 Закона «О дорожном движении» и не выполнил п. 2 ч. 1 ст. 32 Закона «О Национальной полиции».

В судебном заседании мужчина отрицал свою вину в совершении правонарушения. Объяснил, что ехал на автомобиле в Бориславе. Был остановлен сотрудниками полиции, попросившими предъявить документы. Он, считая, что не нарушал Правил дорожного движения, попросил их предъявить доказательства нарушения ПДД. После длительных переговоров, предъявил водительское удостоверение в «Дии». После чего ему сообщили, что видят у него признаки алкогольного опьянения, предлагали пройти соответствующий тест.

Водитель отказался, поскольку не находился в состоянии опьянения, требовал вызвать другой экипаж полиции, поскольку считал, что остановивший его полицейский совершал противозаконные действия. Когда приехал другой экипаж, водитель прошел соответствующее обследование на состояние алкогольного опьянения, результат был отрицательным. Инспектор полиции противоправно применил к нему наручники. Он насильно был доставлен в подразделение полиции.

Адвокат поддержал объяснение своего подзащитного, заметил, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения, поскольку его действия не содержат признаков правонарушения, предусмотренного ст. 185 КУоАП. Какого-либо надлежащего и убедительного доказательства невыполнение законного требования полицейского суда не предоставлено. Протокол об административном правонарушении и рапорте отдельно без других доказательств, объяснения свидетелей, не могут быть достаточными и убедительными доказательствами виновности личности. Просил закрыть производство.

Что решил суд

Судья пришел к следующему выводу.

Согласно ст. 280 КУоАП орган (должностное лицо) при рассмотрении дела об административном правонарушении обязано выяснить: было ли совершено административное правонарушение, виновно ли данное лицо в его совершении, подлежит ли оно административной ответственности, есть ли смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства, а также выяснить другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Диспозицией ст.185 КУоАП, предусмотрена административная ответственность за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского при исполнении им служебных обязанностей, а также совершение таких же действий в отношении члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего в связи с их участием в охране общественного порядка.

Условием привлечения лица к административной ответственности является наличие в его действиях состава административного правонарушения. Состав административного правонарушения – это совокупность установленных законом объективных и субъективных признаков, характеризующих деяние как административное правонарушение (проступок). В состав административного правонарушения входят признаки, характеризующие объект, объективную и субъективную стороны и субъекта правонарушения.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного ст.185 КУоАП, выступают общественные отношения в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, также в сфере государственного управления.

Объективная сторона правонарушения состоит в злостном неповиновении законному распоряжению или требованию работника полиции (или члена общественного формирования по охране общественного порядка или государственной границы или военнослужащего в связи с их участием в охране общественного порядка) при исполнении им служебных обязанностей.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется наличием вины в форме прямого умысла.

Следовательно, согласно ст.185 КУоАП, злостное неповиновение должно проявляться в отказе от выполнения настойчивых, неоднократно повторенных законных требований или распоряжений работников полиции при исполнении служебных обязанностей или в отказе, выраженном в дерзкой форме, что свидетельствует о явном пренебрежении к лицам, охраняющим общественный порядок.

Вместе с этим содержание статьи 185КУоАП обязательно предусматривает наличие законного требования полицейского. Требования полицейского и их распоряжение акт, юридически равнозначный приказу, выраженному в категорической форме, должны быть законодательно обоснованы.

Суд пришел к выводу, что в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 185 КУоАП исходя из следующего.

В протоколе об административном правонарушении указано, что законное требование работника полиции заключалось в предъявлении водителем документов.

Невыполнение водителем такого требования т.е. непредъявление удостоверения водителя соответствующей категории, регистрационного документа на транспортное средство, а также полиса (договора) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (страхового сертификата "Зеленая карта"), либо электронного водительского удостоверения и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства, действующего внутреннего электронного договора указанного вида обязательного страхования в визуальной форме страхового полиса, как и других документов, предусмотренных законодательством, является совершением правонарушения, предусмотренного ч. 1ст. 126 КУоАП.

Доказательств агрессивного и дерзкого поведения водителя в сторону работников полиции, которые могли бы свидетельствовать о наличии в действиях лица правонарушения, предусмотренного ст. 185 КУоАП, не предоставлено. Рапорт работников полиции, составивших протокол об административном правонарушении, не является достаточным и убедительным доказательством виновности лица без других доказательств, а отсутствуют.

Любых других, надлежащих и убедительных доказательств совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 185 КУоАП, в том числе видеозаписи из нагрудной камеры полицейского, которая отмечена как приложение к протоколу, суду не предоставлено.

Кроме того, судья обратил внимание на то, что постановлением суда от 5 сентября 2023 административное дело о привлечении к административной ответственности водителя за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.185 Кодекса Украины об административных правонарушениях было возвращено в ОП №1 Дрогобычского РПП ГУНП во Львовской области для надлежащего оформления.

Указанное судебное решение работниками полиции не исполнено.

Кроме того, как усматривается из протокола от 23 августа 2023 года, другими чернилами было дописано: «а именно злостное неповиновение законному распоряжению полицейского при исполнении им служебных обязанностей, а именно при остановке транспортного средства за нарушение правил ПДД Украины, не предъявил документов (удостоверение водителя, свидетельство о регистрации ТС), чем нарушил пп.1 п.1 ст.16 ЗУ О дорожном движении» и не выполнил п.2 ч.1 ст.32 ЗУ «О национальной полиции», то есть указанный протокол состоял в отсутствия лица, привлекаемого к административной ответственности.

Таким образом, обстоятельства, изложенные в протоколе, не соответствуют составу правонарушения, предусмотренного ст. 185 КУоАП и не подтверждаются доказательствами, имеющимися в деле. При этом обязанность по сбору доказательств возлагается на лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, определенных ст. 255 КоАП.

Решая вопрос о принадлежности, допустимости и достаточности доказательств в подтверждение факта совершения водителем административного правонарушения, предусмотренного ст. 185 КУоАП, суд учитывает практику Европейского суда по правам человека, в частности, позицию суда по делам «Малофеева против России» ("Malofeyevav. Russia", решение от 30.05.2013 г., заявление N 36673/04) и «Карелин против России» ( "Karelin v. Russia", заявление N 926/08, решение от 20.09.2016 г.) ЕСПЧ, среди прочего, отметил, что "…суд не может отыскивать доказательства в пользу обвинения, поскольку это составит нарушение права на защиту (лицо не может должным образом подготовиться к защите) и принципу равенства сторон процесса (поскольку лицо должно защищаться от обвинения, поддерживаемого не стороной обвинения, а фактически судом)».

Таким образом, суд должен быть беспристрастным и беспристрастным и не вправе самостоятельно изменять в ущерб лицу формулировку правонарушения, изложенную в фабуле протокола об административном правонарушении. Соответствующую формулировку следует считать по существу изложением обвинения в совершении административного правонарушения, виновность в совершении которого должна быть доказана перед судом. Суд также не имеет права самостоятельно выискивать доказательства виновности лица в совершении правонарушения, поскольку, таким образом, будет перебирать на себя функции обвинителя, которые являются нарушением ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Статья 62 Конституции Украины определяет, что вина привлекаемого к ответственности лица должна быть доказана должным образом, а не основываться на предположениях. Все сомнения в доказанности вины лица толкуются в его пользу.

Аналогичного рода положения из укреплено и в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые сводятся к тому, что каждый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке.

Согласно ст. 245 КУоАП, задачами производства по делам об административных правонарушениях являются: своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела.

Согласно ст. 247 КУоАП, производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит закрытию при отсутствии происшествия и составе административного правонарушения.

Таким образом, вина водителя в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 185 КУоАП, не доказана.

Согласно п. 1 ч. 1ст. 247 КУоАП производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит закрытию в случае отсутствия состава административного правонарушения.

При таких обстоятельствах суд приходит к однозначному выводу, что в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 185 КУоАП, в связи с чем он не подлежит административной ответственности по ст. 185 КУоАП, согласно требованиям п. 1 ч. 1ст. 247 КУоАП производство по делу об административном правонарушении подлежит закрытию.

Автор: Наталя Мамченко

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