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На Одещині ухилянтів намагались переправити до ЄС через невизнане Придністров’я

21:29, 30 жовтня 2023
За надання «послуг» учасники групи отримували від кожного ухилянта по 3500 доларів.
На Одещині ухилянтів намагались переправити до ЄС через невизнане Придністров’я
Фото: ОГП
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Правоохоронці повідомили про підозру киянину за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, підозрюваний організував групу осіб, яка займалася переправленням ухилянтів через кордон. Для цього він залучив двох чоловіків – жителів прикордонної зони України та самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки.

«Упродовж 2023 року вони налагодили злочинну схему. Створили Телеграм-канал, який адміністрували з території Придністров’я, де пропонували військовозобов’язаним за гроші уникнути мобілізації.

Ухилянтам гарантували переправлення до однієї з країн ЄС в обхід контрольно-пропускних пунктів. Як «перевалочний пункт» для їх збору організатор використовував власний приватний будинок на прикордонні Одещини», - сказано у повідомленні.

За надання «послуг» учасники групи отримували від кожного ухилянта по 3500 доларів США.

Під час проведення спецоперації правоохоронці затримали організатора групи, який за кермом власного автомобіля намагався перетнути державний кордон і вивезти двох чоловіків до невизнаного Придністров’я.

За таку «послугу» він отримав від своїх клієнтів 7 тис доларів США.

Під час обшуків його приватного будинку виявлено банківські картки та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності, готівку в іноземній валюті.

Наразі йому обрано запобіжний захід. Слідство триває, встановлюються інші учасники групи, причетні до скоєння злочину.

Фото: ОГП

Раніше повідомлялося, що у Львівській області для ухилянтів підробляли посвідчення учасника бойових дій.

Також ми писали, що на Закарпатті підлітки спробували «підзаробити» на ухилянтах. 

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