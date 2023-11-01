КСУ признал неконституционным предписание закона о государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции относительно безальтернативности штрафа

Указанное предписание безальтернативно предусматривает, что на лицо, впервые совершившее правонарушения по введению в обращение товаров или которое по закону считают введшим в обращение товары, не соответствующие установленным требованиям, должен быть наложен штраф 51 000 грн.

Второй сенат Конституционного Суда Украины на пленарном заседании 1 ноября 2023 принял Решение по делу по конституционной жалобе Тригуб Натальи Семеновны относительно конституционности пункта 2 части второй статьи 44 Закона «О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции» №2735–VI.

На основании оспариваемого предписания Закона на лицо, впервые совершившее правонарушение по введению в обращение товаров (продукции) или которое согласно Закону считают введенным в обращение товары (продукцию), не соответствующие установленным требованиям (кроме случаев, определенных статьей 28, частью третьей статьи 29 Закона), должен быть наложен штраф в фиксированном размере трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 51 000 гривен.

Заявительница считает, что определенный в пункте 2 части второй статьи 44 Закона «размер ответственности является безальтернативным и не зависит от характера совершенного противоправного деяния, формы вины, характеристики лица, виновного в совершении правонарушения, возможности возмещения причиненного вреда, наличия смягчающих обстоятельств или отягчают ответственность и т.д.», поэтому применением «оспариваемого предписания не обеспечивается справедливый баланс между требованиями публичного интереса и защитой права собственности», не соответствующий части первой статьи 41, части второй статьи 61 Конституции Украины, наложение на нее штрафа в размере 51 000 гривен "является вмешательством государства в гарантированное Основным Законом Украины право собственности".

В своем Решении Конституционный Суд Украины заявляет, что действенная и эффективная защита прав потребителей является одним из способов выполнения государством его главного конституционного долга – утверждать и обеспечивать права и свободы человека.

Меры по предотвращению нарушений законодательства о качестве и безопасности товаров, продукции, всех видов работ и услуг должны быть сдерживаемыми. Санкция, которая может быть применена к субъекту предпринимательской деятельности как мера юридической ответственности за нарушение прав потребителей, в частности по качеству и безопасности товаров, продукции, всех видов работ и услуг, должна быть эффективной и действенной в аспекте стимулирования субъектов предпринимательской деятельности к соблюдению требований законодательства, нормирующего качество и безопасность товаров, продукции, всех видов работ и услуг.

Конституционный Суд Украины отмечает, что установление в законе абсолютно определенных и/или безальтернативных санкций должно быть разумно сопряжено с предоставлением законом уполномоченному субъекту привлечения лица к юридической ответственности вариативности в вопросе избрания санкции к нарушителю, что позволило бы соблюдение таким образом принципов соразмерности и индивидуализации юридической ответственности. Принципы соразмерности и индивидуализации юридической ответственности в случае привлечения лица к юридической ответственности могут быть обеспечены, в частности, способом установления в законе различных видов санкций за совершение одного и того же правонарушения или разных по размеру штрафов, которые могут быть наложены на нарушителей той же охранной нормы.

Оспариваемое предписание Закона, определяющего безальтернативную санкцию, которая к тому же имеет признаки абсолютно определенной, не дает субъекту наложения административного взыскания возможности учесть то, что гипотезой пункта 2 части второй статьи 44 Закона охвачено большое и разнообразное проявление объективной и субъективной стороны этого правонарушения, а потому противоречит части первой статьи 8, части второй статьи 61 Конституции Украины.

Конституционный Суд Украины констатирует, что указанное предписание Закона не создает условий для достижения при правоприменении справедливого баланса между требованиями публичного интереса в обеспечении высокого уровня защиты прав потребителей и защитой права собственности личности, поскольку это предписание возлагает на личность индивидуальное и чрезмерное бремя, а следовательно основой для чрезмерного вмешательства государства в право собственности, в результате чего противоречит частям первой, четвертой статьи 41 Основного Закона Украины.

Учитывая изложенное, Конституционный Суд Украины признал отдельное предписание пункта 2 части второй статьи 44 Закона «О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции» от 2 декабря 2010 года № 2735-VI с изменениями, а именно: «в размере трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан» не отвечающим Конституции Украины. Признанное неконституционным предписание Закона, утрачивает силу через шесть месяцев со дня принятия Конституционным Судом Украины этого решения.

Судья-докладчик по этому делу – Олег Первомайский.

Текст Решения и его резюме будут опубликованы на официальном вебсайте Суда 2 ноября 2023 года.

Автор: Наталя Мамченко

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