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  1. В Україні

На Тернопільщині судитимуть банкіра, який відправив 83 ухилянтів за кордон

16:05, 2 листопада 2023
На Тернопільщині судитимуть банкіра, який за 2 тисячі гривень вносив дані ухилянтів у систему «Шлях» як водіїв.
На Тернопільщині судитимуть банкіра, який відправив 83 ухилянтів за кордон
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Прокурори Тернопільської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Кременця, якому інкримінують сприяння в незаконному переміщенні осіб через державний кордон України. Банкір увів дані 83 військовозобов'язаних до системи «Шлях» як водіїв транспортних засобів, що допомогло їм успішно перетнути український кордон, – Тернопільська обласна прокуратура.

За даними слідства, працівник одного з банків, який мав доступ до електронних цифрових підписів фізичних осіб-підприємців, що проводили міжнародні перевезення, без їхнього відома вводив дані військовозобов'язаних у інформаційну систему «Шлях» як водіїв транспортних засобів. За цей «сервіс» водії автобусів та вантажівок, які подорожували до країн Євросоюзу та не поверталися до України, сплачували обвинуваченому по 2 тисячі гривень за кожну поїздку.

Використовуючи цю схему та втручання в систему «Шлях»,  банкір допоміг у перетині державного кордону особам, які намагалися уникнути повернення до України після виїзду водіями транспортних засобів. Для пошуку клієнтів він розміщував оголошення в Інтернеті, пропонуючи можливість легального виїзду за кордон. Цими «послугами» скористалося 83 військовозобов'язаних, які не повернулися на рідну землю.

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