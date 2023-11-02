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  1. В Украине

На Тернопольщине будут судить банкира, который отправил 83 уклонистов за границу

16:05, 2 ноября 2023
На Тернопольщине будут судить банкира, который за 2 тысячи гривен вносил данные уклонистов в систему "Шлях" как водителей.
На Тернопольщине будут судить банкира, который отправил 83 уклонистов за границу
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Прокуроры Тернопольской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Кременца, которому инкриминируют содействие в незаконном перемещении лиц через государственную границу Украины. Банкир ввел данные 83 военнообязанных в систему "Шлях" как водителей транспортных средств, что помогло им успешно пересечь украинскую границу, - Тернопольская областная прокуратура.

По данным следствия, работник одного из банков, который имел доступ к электронным цифровым подписям физических лиц-предпринимателей, проводивших международные перевозки, без их ведома вводил данные военнообязанных в информационную систему "Шлях" как водителей транспортных средств. За этот "сервис" водители автобусов и грузовиков, которые путешествовали в страны Евросоюза и не возвращались в Украину, платили обвиняемому по 2 тысячи гривен за каждую поездку.

Используя эту схему и вмешательство в систему "Шлях", банкир помог в пересечении государственной границы лицам, которые пытались избежать возвращения в Украину после выезда водителями транспортных средств. Для поиска клиентов он размещал объявления в Интернете, предлагая возможность легального выезда за границу. Этими "услугами" воспользовалось 83 военнообязанных, которые не вернулись на родную землю.

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