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На Полтавщині блискавка влучила в байдарку: потонув 16-річний хлопець

12:35, 2 листопада 2023
Під час тренування із греблі в байдарку потрапила блискавка.
На Полтавщині блискавка влучила в байдарку: потонув 16-річний хлопець
Зображення: freepik.com
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У Полтавській області на водоймі потонув 16-річний хлопець. Про це повідомили у ДСНС України.

Трагедія сталася 1 листопада на річці Дніпро в м. Горішні Плавні.

«Під час тренування із греблі в байдарку потрапила блискавка. Човен перекинувся, а хлопець зник у воді», - сказано у повідомленні.

Під час пошукових робіт рятувальники виявили тіло зниклого підлітка та доправили до берега.

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