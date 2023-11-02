У Києві стався потужний прорив теплотраси: вулиці залило гарячою водою, відео

У столиці біля станції метро Олімпійська стався прорив теплотраси.

У четвер, 2 листопада, у Києві стався прорив теплотраси. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах та опублікували відео з місця події.

Зазначається, що трубу прорвало біля станції метро Олімпійська.

Як видно на відео, вулиці залило гарячою водою. Також через пар на дорозі погана видимість.

Згодом у КМДА повідомили, що пошкодження тепломережі на вулиці Діловій оперативно локалізовано.

«Пошкодження трубопроводу з витоком назовні сталося близько 10:00.

Аварійна бригада КП "Київтеплоенерго" оперативно перекрила подачу теплоносія та локалізувала пошкодження.

Розпочато підготовку до ремонтних робіт, які планується завершити упродовж доби», - сказано у повідомленні. У КМДА також додали, що відновлення гарячого водопостачання та опалення відбудеться одразу після завершення ремонтних робіт.

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