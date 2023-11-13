У ВМС пояснили паузу в застосуванні окупантами «Калібрів»

Ви спостерігаєте таку велику паузу у використанні ракет, бо зараз ворог зіштовхнувся із проблемою відсутності логістики, — представник ВМС України.

Останнім часом ворог значно скоротив обстріли України "Калібрами". Найчастіше росія використовує балістику або завдає ударів з авіації. У ВМС України пояснили, чому так відбувається. Як зазначив представник ВМС Дмитро Плетенчук, окупанти змушені передислокувати ракетоносії з тимчасово окупованого Криму до Новоросійська.

Однак там немає можливості вантажити крилаті ракети "Калібр" на борт суден для завдання ударів.

Він зазначив, що необхідна для навантаження ракет логістика і для обслуговування кораблів російського Чорноморського флоту залишається в окупованому Севастополі.

"Ви спостерігаєте таку велику паузу у використанні ракет, бо зараз ворог зіштовхнувся із проблемою відсутності логістики", - заявив Плетенчук в ефірі телемарафону.

Також він пояснив, завантажувати ракети типу "Калібр" у російському місті Новоросійськ не має можливості. І доки така проблема у противника не буде вирішена, завдавати ударів з моря окупанти не можуть.

"Або їм потрібно переходити до Севастополя, щоб зарядитися. А це для них небезпечно", - каже Плетенчук.

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