В ВМС объяснили паузу в применении оккупантами «Калибров»

Вы наблюдаете такую большую паузу в использовании ракет, потому что враг столкнулся с проблемой отсутствия логистики, — представитель ВМС Украины.

В последнее время враг значительно сократил обстрелы Украины "Калибрами". Чаще россия использует баллистику или наносит удары из авиации. В ВМС Украины объяснили, почему так происходит. Как отметил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук, оккупанты вынуждены передислоцировать ракетоносители из временно оккупированного Крыма в Новороссийск.

Однако там нет возможности грузить крылатые ракеты "Калибр" на борт судов для нанесения ударов.

Он отметил, что необходимая для погрузки ракет логистика и для обслуживания кораблей российского Черноморского флота остается в оккупированном Севастополе.

"Вы наблюдаете такую большую паузу в использовании ракет, потому что сейчас враг столкнулся с проблемой отсутствия логистики", - заявил Плетенчук в эфире телемарафона.

Также он пояснил, что загружать ракеты типа "Калибр" в российском городе Новороссийск не имеет возможности. И пока такая проблема у противника не будет решена, наносить удары с моря оккупанты не могут.

"Или им нужно переходить в Севастополь, чтобы зарядиться. А это для них опасно", – говорит Плетенчук.

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