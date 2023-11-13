Получил повестку и не явился в ТЦК: суд наказал уклониста

Мужчина предстал перед судом за уклонение от военного призыва.

Во Львове суд признал виновным 35-летнего мужчину в уклонении от призыва военной службы во время мобилизации. Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы, передает Львовская областная прокуратура.

В ведомстве отмечают, что с марта 2022 года житель Харькова временно проживал во Львовском районе, где ему вручили повестку. Осмотром ВЛК обвиняемый признан годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы.

«К тому же, мужчина имел воинское звание «рядовой».

Соответственно, тогда же ему была вручена боевая повестка, согласно которой тот должен был явиться на всеобщую мобилизацию.

Однако фигурант без уважительной причины не явился в территориальный центр комплектования и социальную поддержку для прохождения службы в рядах Вооруженных сил Украины. Следовательно, военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одесской области уклонистов доставляли к границе каретами скорой помощи.

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