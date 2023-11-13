НМТ-2024: які предмети є обов'язковими, а які можна вибрати

У Верховній Раді розповіли про особливості НМТ-2024.

Фото: suspilne.media

Як раніше повідомлялося, 8 листопада Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року» (№10092).

Таким чином, НМТ у 2024 році складатимуть лише ті, хто планують вступати до ЗВО. Вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів, передає офіційний сайт парламенту.

Обов'язковими будуть:

- українська мова (без літератури);

- історія України;

- математика;

- ще один предмет на вибір.

На вибір можна буде обрати предмет:

- українську літературу;

- англійську мову;

- іспанську мову;

- німецьку мову;

- французьку мову;

- біологію;

- географію;

- фізику;

- хімію.

Нагадаємо, МОН презентувало модель вступних випробувань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.