НМТ-2024: які предмети є обов'язковими, а які можна вибрати

Як раніше повідомлялося, 8 листопада Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року» (№10092).
Таким чином, НМТ у 2024 році складатимуть лише ті, хто планують вступати до ЗВО. Вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів, передає офіційний сайт парламенту.
Обов'язковими будуть:
- українська мова (без літератури);
- історія України;
- математика;
- ще один предмет на вибір.
На вибір можна буде обрати предмет:
- українську літературу;
- англійську мову;
- іспанську мову;
- німецьку мову;
- французьку мову;
- біологію;
- географію;
- фізику;
- хімію.
Нагадаємо, МОН презентувало модель вступних випробувань.
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