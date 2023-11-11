За якою схемою відбудеться НМТ-2024: подробиці

У 2024 році вступ до вишів буде здійснюватися на підставі результатів ЗНО-2021 або НМТ-2024.

Згідно із рішенням, яке отримало підтримку від народних депутатів на голосуванні 8 листопада, Національний мультипредметний тест-2024 буде складатися за новою схемою та включати обов'язкові та вибіркові предмети.

Законопроєкт № 10092 «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року» отримав схвалення від парламентаріїв. Згідно з нововведенням, вступ до вишів у 2024 році буде здійснюватися на підставі результатів ЗНО 2021 року або Національного мультипредметного тесту 2022–2024 років.

Структура тесту залишається незмінною, включаючи три обов'язкові предмети: українська мова, математика та історія України. Тестування проводитиметься в один день, з двома годинами на українську мову та математику, а після перерви – ще дві години на історію України й вибраний предмет.

Важливо відзначити, що абітурієнти з тимчасово окупованих територій в 2024 році матимуть можливість вступити до українських вишів за співбесідою, уникаючи складання Національного мультипредметного тесту.

Нагадаємо, МОН презентувало модель вступних випробувань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.