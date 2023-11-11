Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нова редакція Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації: що змінилося

У разі неприбуття судді, якого відряджено до суду, впродовж десяти робочих днів, голова суду повідомляє про це у Вищу раду правосуддя, ВККС та ДСА.

Документи від кандидатів на посаду голови НАЗК прийматимуть до 1 грудня

Розпочався прийом документів від кандидатів на посаду очільника НАЗК.

Систему судового врядування в Україні слід оптимізувати на основі незалежного функціонального аудиту, - Єврокомісія

Єврокомісія вважає, що враховуючи інституційну складність і функціональні збіги, систему судового врядування слід покращити, а також ухвалити нову стратегію реформи системи правосуддя.

Верховна Рада внесе зміни до закону про правовий режим воєнного стану в частині управління військовими адміністраціями

Відповідний законопроект про внесення змін до закону про правовий режим воєнного стану зареєстрували Олександр Корнієнко і Віталій Безгін.

Завершити кваліфікаційне оцінювання необхідно 1 884 суддям місцевих та апеляційних судів – ВККС

109 суддям необхідно ще скласти іспит, щоб отримати допуск до співбесіди.

  1. В Україні

За якою схемою відбудеться НМТ-2024: подробиці

19:16, 11 листопада 2023
У 2024 році вступ до вишів буде здійснюватися на підставі результатів ЗНО-2021 або НМТ-2024.
За якою схемою відбудеться НМТ-2024: подробиці
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Згідно із рішенням, яке отримало підтримку від народних депутатів на голосуванні 8 листопада, Національний мультипредметний тест-2024 буде складатися за новою схемою та включати обов'язкові та вибіркові предмети.

Законопроєкт № 10092 «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року» отримав схвалення від парламентаріїв. Згідно з нововведенням, вступ до вишів у 2024 році буде здійснюватися на підставі результатів ЗНО 2021 року або Національного мультипредметного тесту 2022–2024 років.

Структура тесту залишається незмінною, включаючи три обов'язкові предмети: українська мова, математика та історія України. Тестування проводитиметься в один день, з двома годинами на українську мову та математику, а після перерви – ще дві години на історію України й вибраний предмет.

Важливо відзначити, що абітурієнти з тимчасово окупованих територій в 2024 році матимуть можливість вступити до українських вишів за співбесідою, уникаючи складання Національного мультипредметного тесту.

Нагадаємо, МОН презентувало модель вступних випробувань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Кожем'якін
    Андрій Кожем'якін
    голова Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту
  • Ольга Талалай
    Ольга Талалай
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Малашенкова
    Тетяна Малашенкова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді