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В Одесі піймали групу злочинців, які викрадали людей на замовлення

21:34, 11 листопада 2023
Зловмисники облаштували в Одесі «реабілітаційний центр» для нібито лікування нарко- та алкозалежних громадян.
В Одесі піймали групу злочинців, які викрадали людей на замовлення
Фото: Офіс Генпрокурора
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Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка викрадала людей на замовлення та утримувала в неволі десятки людей. Зловмисникам загрожує від п'яти до десяти років в’язниці, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Правоохоронці провели обшуки та звільнили 20 людей. 

Зазначається, що зловмисники облаштували в Одесі "реабілітаційний центр" для нібито лікування нарко- та алкозалежних громадян.

Через сайт під виглядом примусового лікування зловмисники приймали замовлення на викрадення людей із поміщенням їх у "реабілітаційний центр". Послуга коштувала від 30 до 40 тис. грн, а утримання в "центрі" за місяць становило 20 тис. грн.

Після того, як зловмисники отримували гроші, за "пацієнтом" виїжджали чоловіки спортивної статури та примусово доправляли його в "реабілітаційний центр". Їх утримували упродовж тривалого часу без їхньої згоди, правових підстав і належної медичної чи психологічної допомоги, повідомили у прокуратурі. 

Крім того, правоохоронці перевіряють інформацію щодо систематичного введення потерпілим наркотичних засобів та умисного зараження ВІЛ.

Силовики задокументували одне з викрадень на замовлення в Оболонському районі Києва. Після отримання 40 тис. грн винагороди трьох осіб затримали.

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