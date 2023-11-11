В Одессе поймали группу преступников, которые похищали людей на заказ

Злоумышленники обустроили в Одессе «реабилитационный центр» для якобы лечения нарко- и алкозависимых граждан.

Фото: Офис Генпрокурора

В Киеве разоблачили организованную преступную группу, которая похищала людей по заказу и содержала в неволе десятки человек. Злоумышленникам грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, сообщает Офис Генпрокурора.

Правоохранители провели обыски и уволили 20 человек.

Отмечается, что злоумышленники обустроили в Одессе "реабилитационный центр" для якобы лечения нарко- и алкозависимых граждан.

Через сайт под видом принудительного лечения злоумышленники принимали заказы на похищение людей с помещением в "реабилитационный центр". Услуга стоила от 30 до 40 тыс. грн., а содержание в "центре" за месяц составляло 20 тыс. грн.

После того, как злоумышленники получали деньги, за "пациентом" выезжали мужчины спортивного телосложения и принудительно доставляли его в "реабилитационный центр". Их содержали в течение длительного времени без их согласия, правовых оснований и медицинской или психологической помощи, сообщили в прокуратуре.

Кроме того, правоохранители проверяют информацию о систематическом введении пострадавшим наркотических средств и умышленном заражении ВИЧ.

Силовики задокументировали одно из похищений по заказу в Оболонском районе Киева. После получения 40 тыс. грн вознаграждения трех человек задержали.

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