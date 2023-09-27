Що складатимуть школярі на НМТ-2024: три обов'язкові предмети і один на вибір

Учасники проходитимуть тестування з трьох обовʼязкових предметів, а також одного предмета на вибір.

Зображення: freepik.com

Наступного року випускники складатимуть компʼютерний онлайновий тест НМТ для вступу до закладів вищої освіти України на бакалаврські програми.

У Міністерстві освіти і науки та Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили, що учасники проходитимуть тестування з обовʼязкових предметів, а також предмета на вибір.

Обов’язкові предмети:

українська мова

математика

історія України (період XVI-XXI ст).

Предмети на вибір:

українська література;

іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська);

біологія;

фізика;

хімія;

географія.

Також предмети на вибір розширили. З’явився окремий предмет на вибір – українська література.

Водночас у перелік предметів на вибір повернулася географія.

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