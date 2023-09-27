Що складатимуть школярі на НМТ-2024: три обов'язкові предмети і один на вибір

Наступного року випускники складатимуть компʼютерний онлайновий тест НМТ для вступу до закладів вищої освіти України на бакалаврські програми.
У Міністерстві освіти і науки та Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили, що учасники проходитимуть тестування з обовʼязкових предметів, а також предмета на вибір.
Обов’язкові предмети:
- українська мова
- математика
- історія України (період XVI-XXI ст).
Предмети на вибір:
- українська література;
- іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська);
- біологія;
- фізика;
- хімія;
- географія.
Також предмети на вибір розширили. З’явився окремий предмет на вибір – українська література.
Водночас у перелік предметів на вибір повернулася географія.
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