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  1. В Україні

Що складатимуть школярі на НМТ-2024: три обов'язкові предмети і один на вибір

09:35, 27 вересня 2023
Учасники проходитимуть тестування з трьох обовʼязкових предметів, а також одного предмета на вибір.
Що складатимуть школярі на НМТ-2024: три обов'язкові предмети і один на вибір
Зображення: freepik.com
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Наступного року випускники складатимуть компʼютерний онлайновий тест НМТ для вступу до закладів вищої освіти України на бакалаврські програми.

У Міністерстві освіти і науки та Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили, що учасники проходитимуть тестування з обовʼязкових предметів, а також предмета на вибір.

Обов’язкові предмети:

  • українська мова
  • математика
  • історія України (період XVI-XXI ст).

Предмети на вибір:

  • українська література;
  • іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська);
  • біологія;
  • фізика;
  • хімія;
  • географія.

Також предмети на вибір розширили. З’явився окремий предмет на вибір – українська література.

Водночас у перелік предметів на вибір повернулася географія.

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