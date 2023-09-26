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АП Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави для ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Кількість суддів Вищого антикорупційного суду буде збільшена до 63 суддів

У ВАКС кажуть, що не встигають розглядати справи, відтак на нові посади суддів ВАКС відбудеться конкурс.

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Суд обрав запобіжний захід голові правління ГЗК – арешт з можливістю внесення застави у майже мільярд грн

19:38, 26 вересня 2023
Підозрюваного взяли під варту у залі суду.
Суд обрав запобіжний захід голові правління ГЗК – арешт з можливістю внесення застави у майже мільярд грн
Джерело фото: ОГП
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За клопотанням прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 999 млн 991 тис грн голові правління гірничо-збагачувального комбінату, що належить до групи компаній, власником яких є народний депутат VII та VIII скликань.

Про це повідомили у Офісі Генпрокурора.

Раніше голові ГЗК було повідомлено про підозру у незаконному видобуванні надр на понад 157 млрд грн.

Підозрюваного взяли під варту у залі суду.

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