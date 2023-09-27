Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Штрафи для поліцейських, працівників НАБУ та БЕБ за невиконання вимог прокурора: Комітет розглянув законопроект на предмет конституційності

Парламент може повернутися до законопроекту щодо вирішення деяких проблемних питань у діяльності органів прокуратури України.

Київський окружний адміністративний суд тимчасово отримав нових суддів

З восьми суддів, рекомендованих ВККС, посади суддів КОАС отримали сім суддів.

Київський окружний адміністративний суд: що відбувається з розглядом справ у цифрах

У ВРП повідомили, чому Київський окружний адміністративний суд розглядає справи тривалий час.

Необхідність створення військової поліції, прокуратури та системи судів є очевидною, - голова Верховного Суду Станіслав Кравченко

Водночас ефективна реалізація ініціативи зі створення військової поліції, прокуратури та системи судів, за словами голови ВС Станіслава Кравченка, потребуватиме певного часу.

Заміна сторони виконавчого провадження у справах щодо відведення фізичним особам земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд: У разі набуття компетенції відповідного адміністративного органу його правонаступник зобов`язаний виконати усі обов`язки такого органу перед учасниками адміністративного провадження та особами, які сприяють розгляду справи, а усі рішення та дії адміністративного органу є обов`язковими для його правонаступника.

  1. Суспільство

Чи буде під час служби в ЗСУ пенсіонер МВС, який одержує пенсію за вислугу років, отримувати виплати

09:24, 27 вересня 2023
Чи буде продовжено виплату пенсії.
Чи буде під час служби в ЗСУ пенсіонер МВС, який одержує пенсію за вислугу років, отримувати виплати
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Пенсійному фонді України розповіли, чи буде продовжено виплату пенсії під час служби в Збройних Силах пенсіонеру МВС, який одержує пенсію за вислугу років, та якого мобілізовано на військову службу.

«Частиною третьою статті 2 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі – Закон) визначено, що пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення виплата пенсій не припиняється», - пояснили у ПФУ.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Кудрявцева
    Тетяна Кудрявцева
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду