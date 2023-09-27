Чи буде під час служби в ЗСУ пенсіонер МВС, який одержує пенсію за вислугу років, отримувати виплати

Чи буде продовжено виплату пенсії.

У Пенсійному фонді України розповіли, чи буде продовжено виплату пенсії під час служби в Збройних Силах пенсіонеру МВС, який одержує пенсію за вислугу років, та якого мобілізовано на військову службу.

«Частиною третьою статті 2 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі – Закон) визначено, що пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення виплата пенсій не припиняється», - пояснили у ПФУ.

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