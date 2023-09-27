Депутати пропонують звільнити керівництво Бюро економічної безпеки та провести конкурс на очільника БЕБ

Серед ініціаторів законопроекту про зміну керівництва БЕБ – голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа, голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна та голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Джерело фото: БЕБ

Як відомо, проект Плану реформ, переданий на розгляд платформи донорів для України, передбачає реорганізацію відносно нового органу – Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Зокрема, проект передбачає протягом 18 місяців проведення відбору нового керівництва та обов'язкову переатестацію персоналу БЕБ.

Законопроект 10088 щодо першочергових заходів із реформування Бюро економічної безпеки України зі схожою ідеєю 25 вересня зареєстрували у Верховній Раді.

Серед ініціаторів проекту – голови Комітетів Верховної Ради, депутати від «Слуги народу» Данило Гетманцев, Анастасія Радіна та Роксолана Підласа.

Вони пропонують встановити, що з дня набрання чинності цим Законом «щодо першочергових заходів із реформування Бюро економічної безпеки України»:

повноваження першого заступника Директора Бюро економічної безпеки України і заступників Директора БЕБ припиняються достроково;

Кабінет Міністрів упродовж 5 робочих днів з дня набрання чинності Законом призначає тимчасово виконуючого обов’язки Директора БЕБ, строк повноважень якого не може перевищувати 6 місяців з дня набрання чинності Законом;

повноваження особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора БЕБ, припиняються у день призначення на посаду Директора БЕБ у порядку, визначеному цим Законом.

Кабінету Міністрів доручається сформувати конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття посади Директора БЕБ протягом двох місяців з дня набрання чинності Законом, а протягом 6 місяців забезпечити проведення конкурсу на зайняття посади Директора БЕБ.

Автор: Наталя Мамченко

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