На платформі Дія.Освіта запустили модуль з матеріалами оновленої інформатики для школярів

«Оновлену інформатику — ІТ-студії» успішно протестували з 50 школами, а зараз масштабують на всю Україну.

Джерело фото: thedigital.gov.ua

В Україні на платформі Дія.Освіта перезапустили шкільний предмет «інформатика» зі зручним доступом для кожного.

Як розповіли у пресслужбі «Дії», понад 2 роки тому команда Мінцифри почала переосмислювати інформатику, щоб діти здобували актуальні знання.

«Оновлену інформатику — ІТ-студії» успішно протестували з 50 школами, а зараз масштабують на всю Україну.

Замість гри в Сапера чи малюнків у Paint учні опановують штучний інтелект, монтаж відео, основи програмування та багато іншого.

У вівторок, 26 вересня, модуль з матеріалами оновленої інформатики запустили на платформі Дія.Освіта.

На платформі можна знайти:

інтерактивні вправи,

тестові завдання,

відео з провідними ІТ-експертами,

мотиваційні скринкасти,

анімаційні відео.

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