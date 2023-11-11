По какой схеме состоится НМТ-2024: подробности

В 2024 году поступление в вузы будет осуществляться на основании результатов ВНО-2021 или НМТ-2024.

Согласно решению, которое получило поддержку от народных депутатов на голосовании 8 ноября, Национальный мультипредметный тест-2024 будет составляться по новой схеме и включать обязательные и выборочные предметы.

Законопроект № 10092 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года" получил одобрение от парламентариев. Согласно нововведению, поступление в вузы в 2024 году будет осуществляться на основании результатов ВНО 2021 года или Национального мультипредметного теста 2022-2024 годов.

Структура теста остается неизменной, включая три обязательных предмета: украинский язык, математика и история Украины. Тестирование будет проводиться в один день, с двумя часами на украинский язык и математику, а после перерыва - еще два часа на историю Украины и выбранный предмет.

Важно отметить, что абитуриенты с временно оккупированных территорий в 2024 году будут иметь возможность поступить в украинские вузы по собеседованию, избегая сдачи Национального мультипредметного теста.

Напомним, МОН представило модель вступительных испытаний.

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