В Италии началось мощное извержение вулкана Этна, фото и видео

На Сицилии снова произошло извержение вулкана Этна.

Фото: reuters.com

В воскресенье, 12 ноября, на итальянском острове Сицилия началось извержение самого высокого и активного вулкана Европы Этна, передает газета La Sicilia.

Как отмечают специалисты, на Этне происходит пароксизмальная активность с юго-восточного кратера с выбросом пепла, падающего на предгорные поселки северной стороны.

С юго-восточного кратера Этна бьет фонтан лавы. Высота эруптивного столба оценивается примерно в 4500 метров над уровнем моря.

Согласно прогнозной модели рассеяния вулканического пепла моделирование указывает на восток – юго-восток.

Извержение Этны не влияет на работу международного аэропорта Винченцо Беллини в Катания.

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