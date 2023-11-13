Иностранные члены Совещательной группы экспертов по отбору судей Конституционного Суда: кто они

Что известно о профессиональных достижениях Алеша Залара, Морин О'Коннор и Анны Сухоцкой.

Украинские и иностранные члены Совещательной группы экспертов, а также их заместители, 12 ноября 2023 года. Источник фото: КСУ

Совещательная группа экспертов по отбору судей Конституционного Суда Украины 12 ноября 2023 года начала свою работу.

На первом заседании были избраны председатель и секретарь Совещательной группы экспертов. Председателем Совещательной группы экспертов был избран представитель Словении Алеш Залар, а секретарем - экс-председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк.

«Судебно-юридическая газета» представляет биографии иностранных членов Совещательной группы экспертов, голос которых имеет решающее значение при отборе будущих судей Конституционного Суда.

Алеш ЗАЛАР (Словения) – глава Совещательной группы экспертов.

Назначен по квоте международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних пяти лет оказывают Украине международную техническую помощь в сфере конституционной реформы и/или верховенства права, и/или защиты прав человека, и/или предотвращения и противодействия коррупции.

Начал профессиональную карьеру с должности помощника судьи. С 1989 по 2008 год работал судьей. С 1991 по 2007 год был председателем окружного суда города Любляны. Являлся президентом Ассоциации судей Словении. С 2008 по 2012 годы занимал должность министра юстиции Республики Словения, а в 2011-2012 годах был и. о. Министра внутренних дел Республики Словения.

В профессиональном плане специализируется на проблемах медиации. Является главой Европейского центра по разрешению споров (Словения). Также занимается независимыми консультациями по вопросам верховенства права, конституционного права, медиации, арбитража, судейской этики и т. д.

В Украине Алеш Залар известен как эксперт проектов международной технической помощи Украине, прежде всего, USAID и Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине. Также в 2018-2019 годах, как консультант, в определенной мере причастен к созданию Высшего антикоррупционного суда.

Также, судя по имеющимся данным, определенные профессиональные связи есть у Алеша Залара и с РФ. Он является членом Международного экспертного совета при "Научно-методическом центре медиации и права" (Москва).

Интересно, что, несмотря на значительный профессиональный опыт, по данным «Судебно-юридической газеты», Алеш Залар все же не слишком известен представителям украинской судебной власти. Значительно больше он известен специалистам по медиации и досудебному разрешению споров.

В октябре Алеше Залару исполнилось 62 года.

Морин О'КОННОР (США) - член Совещательной группы экспертов.

Назначена по квоте международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних пяти лет оказывают Украине международную техническую помощь в сфере конституционной реформы и/или верховенства права, и/или защиты прав человека, и/или предотвращения и противодействия коррупции.

Имеет более 40 лет опыта работы в юридической сфере. Работала адвокатом, прокурором в штате Огайо. Была судьей суда общей юрисдикции округа Саммит штата Огайо с 1993 по 1995 год.

С 1999 по 2002 годы была вице-губернатором штата Огайо.

В 2003 году была избрана судьей Верховного Суда штата Огайо. Будучи кандидатом на должность судьи от Республиканской партии, Морин О’Коннор победила кандидата от Демократической партии. В 2008 году она снова победила на выборах уже другого кандидата от Демократической партии. В 2016 году Демократическая партия вообще решила не выставлять против Морин О'Коннор своего кандидата.

С 2010 по 2023 годы Морин О'Коннор занимала должность председателя Верховного Суда штата Огайо. Она стала первой женщиной-председателем суда за всю историю Верховного Суда штата Огайо (суд основан в 1802 году).

В 2016 году председатель Верховного Суда США Джон Робертс назначил Морин О'Коннор одной из четырех председателей судов штатов в состав Комитета по юрисдикции между федеральными судами и судами штатов, где она проработала 6 лет.

Впрочем, несмотря на то, что Морин О'Коннор имела поддержку Республиканской партии, на должности судьи она далеко не всегда поддерживала позицию именно Республиканской партии, со временем став фактически "независимым голосом" в Верховном Суде штата Огайо. В Огайо она стала известна благодаря выступлениям против партийного влияния на выборы судей.

В 2022 году Морин О'Коннор вошла в открытый конфликт с Республиканской партией, выступив против действий этой партии по перераспределению избирательных округов. В ответ местные "республиканцы" заявили о необходимости объявить Морин О'Коннор импичмент.

В итоге, в январе 2023 года Морин О'Коннор ушла в отставку и больше не выдвигала свою кандидатуру на выборы в Верховный Суд штата Огайо.

После этого Морин О’Коннор присоединилась к местной общественной инициативе, которая пытается добиться изменений в избирательное законодательство, чтобы сделать политический избирательный процесс более прозрачным.

В Украине деятельность Морин О'Коннор мало известна, хотя в августе 2019 она выступала перед участниками Международной конференции пресс-секретарей судов, которая проходила в штате Огайо и на которой присутствовала украинская делегация, в частности, несколько судей.

В августе прошлого года Морин О'Коннор исполнилось 72 года.

Анна СУХОЦКА (Польша) – член Совещательной группы экспертов.

Назначена по квоте Европейской комиссии "За демократию через право", известной также как Венецианская комиссия.

Премьер-министр Республики Польша в 1992–1993 годах. Министр юстиции и Генеральный прокурор Республики Польша в 1997-2000 годы. С 2001 по 2013 год была послом Республики Польша при Святом Престоле (Ватикан).

Являлась членом парламентской делегации Республики Польша в Парламентской ассамблее Совета Европы и вице-председателем Ассамблеи.

С 1991 по 2016 год Анна Сухоцка была членом Венецианской комиссии, а в 2015 году стала первой вице-президентом Венецианской комиссии.

С июня 2016 года назначена почетным президентом Венецианской комиссии.

Анна Сухоцка – профессор Университета им. Адама Мицкевича (Познань), заведующая кафедрой конституционного права.

В 2017 году Анна Сухоцка была членом Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины относительно лиц, которых назначает Президент Украины.

Анна Сухоцка хорошо известна в Украине и лично знакома со многими украинскими юристами.

В апреле прошлого года Анне Сухоцкой исполнилось 77 лет.

Напомним, что Совещательная группа экспертов для отбора судей Конституционного Суда состоит из шести человек (а также шести их заместителей) — трех представителей Украины и трех международных экспертов. У международных экспертов есть решающий голос во время голосования.

Автор: Вячеслав Хрипун

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