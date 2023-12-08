Совещательная группа экспертов получила от Верховной Рады документы 25 кандидатов на должности судьи КСУ

С 7 декабря начался отсчет четырехмесячного срока рассмотрения и изучения документов и материалов этих кандидатов.

Совещательная группа экспертов сообщила, что получила от Верховной Рады Украины документы 25 кандидатов на должности судьи Конституционного Суда Украины. Об этом говорится на Facebook-странице Совещательной группы экспертов.

Таким образом, согласно Закону Украины «О Конституционном Суде Украины», с 7 декабря 2023 года начался отсчет четырехмесячного срока рассмотрения и изучения документов и материалов по этим кандидатам.

За это время СГЭ должна провести публичные собеседования с кандидатами, которые будут транслироваться онлайн на страницах Совещательной группы экспертов и на сайте КСУ.

В настоящее время по квоте Верховной Рады Украины вакантны 3 должности судьи КСУ.

Совещательная группа экспертов также напомнила, что со дня обнародования решения о допуске к конкурсному отбору, можно посылать в СГЭ информацию и материалы о соответствии или несоответствии определенного кандидата или кандидатов на должность судьи Конституционного Суда критериям высоких моральных качеств и уровня компетентности в сфере права.

Однако СГЭ обращает внимание, что согласно Закону, информация от анонимных источников, а также материалы, происхождение которых установить невозможно, не рассматриваются Совещательной группой экспертов.

Ранее Совещательная группа экспертов определила, как будет отбирать судей Конституционного суда Украины.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала о профессиональных достижениях иностранных членов Совещательной группы экспертов.

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