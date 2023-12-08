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  1. В Украине

Более 3 тысяч грузовиков стоят в очереди на польско-украинском , — ГПСУ

13:34, 8 декабря 2023
Польские перевозчики продолжают блокировать границу по четырем направлениям.
Более 3 тысяч грузовиков стоят в очереди на польско-украинском , — ГПСУ
иллюстрация
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Польские перевозчики продолжают блокировать границу с Украиной по четырем направлениям. В очередях стоят 3300 грузовиков, сообщил в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он отметил, что самая большая очередь напротив пункта пропуска Шегини – около 1200 грузовиков, напротив КПП Рава-Русская – 850 грузовиков. Наиболее усложнено движение на пунктах пропуска Ягодин и Рава-Русская.

"Если говорить об определенных категориях грузов, то они двигаются. Это и гуманитарные грузы, другие важные грузы, в которых нуждается Украина. Но сказать, что все они имеют возможность беспрепятственно пересечь границу - я не могу", - сказал Демченко.

Также спикер ГПСУ добавил, что пропускной пункт Угринов продолжает работать. За минувшие сутки из Украины в Польшу через этот КПП проехало около 100 пустых грузовиков. В очереди ждут еще около 270 грузовиков.

По его словам, открытие еще одного пункта пропуска для пустых грузовиков не ослабило блокаду польскими перевозчиками границы.

Ранее мы писали, что украинские грузовики, которые сейчас заблокированы на границе с Польшей, вернутся в Украину по железной дороге.

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