Блинкен назвал страны, которые стремятся сорвать помощь Украине

Госсекретарь США подчеркнул важность срочно рассмотреть и утвердить дополнительное финансирование Украины.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что существуют лица, желающие помешать получению дополнительной финансовой поддержки Украине и указал на заинтересованность россии, Ирана и Китая в срыве финансовой помощи, которую США планируют предоставить Украине.

"Дополнительное финансирование (Украины - ред.) - это важный момент. Он важен, потому что есть те, кто хочет, чтобы этого не произошло. Те, кто хочет, чтобы выделение помощи не продвигалось дальше, сидят в москве, сидят в Тегеране, они сидят в Пекине", - отметил Блинкен в своем выступлении.

По словам главы Госдепартамента, Соединенные Штаты должны сделать важный выбор: продолжать гарантировать, что российское вторжение в Украину не будет успешным и станет провалом для режима владимира путина, или же допустить расширение агрессии, которая может повлиять не только на Украину, но и на другие страны, включая потенциально страны-члены НАТО.

Блинкен подчеркнул, что именно поэтому необходимо и срочно рассмотреть и утвердить дополнительное финансирование, которое сейчас обсуждается в Конгрессе США.

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