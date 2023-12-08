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  1. У світі

Блінкен назвав країни, які прагнуть зірвати допомогу Україні

13:53, 8 грудня 2023
Держсекретар США наголосив на важливості терміново розглянути та затвердити додаткове фінансування України.
Блінкен назвав країни, які прагнуть зірвати допомогу Україні
Джерело фото: bbc
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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що існують особи, які бажають перешкодити отриманню додаткової фінансової підтримки Україні та вказав на зацікавленість росії, Ірану та Китаю у зриві фінансової допомоги, яку США планують надати Україні.

«Додаткове фінансування (України – ред.) – це важливий момент. Він важливий, тому що є ті, хто хоче, щоб цього не сталося. Ті, хто хоче, щоб виділення допомоги не просувалося далі, сидять у москві, сидять у Тегерані, вони сидять у Пекіні», - відзначив Блінкен у своєму виступі.

За словами глави Держдепартаменту, Сполучені Штати мають зробити важливий вибір: продовжувати гарантувати, що російське вторгнення в Україну не буде успішним і стане провалом для режиму володимира путіна, чи ж допустити розширення агресії, яка може вплинути не лише на Україну, але й на інші країни, включаючи потенційно країни-члени НАТО.

Блінкен підкреслив, що саме тому необхідно та терміново розглянути та затвердити додаткове фінансування, яке наразі обговорюється в Конгресі США.

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