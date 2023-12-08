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  1. У світі

У Китаї жінка випадково опублікувала QR-код із ресторану та отримала рахунок на рекордні $60 000

16:22, 8 грудня 2023
Клієнтка китайського ресторану була шокована рахунком за одне замовлення у $60 000.
У Китаї жінка випадково опублікувала QR-код із ресторану та отримала рахунок на рекордні $60 000
Фото: scmp.com
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Один із китайських ресторанів шокував жінку, коли офіціанти принесли їй рахунок на 430 000 юанів (60 000 доларів США). З'ясувалося, що жінка випадково опублікувала свій QR-код для замовлення в Інтернеті, а інші користувачі мережі почали робити на нього додаткові замовлення, передає South China Morning Post.

Китаянка на прізвище Ванг повідомила, що хотіла лише опублікувати фото страв із ресторану, який вона відвідала з подругою 23 листопада, але випадково додала до своєї світлини QR-код, який був наклеєний на стіл для замовлення та оплати страв.

Відвідувачка ресторану зрозуміла, що щось не так, тільки коли персонал ресторану підійшов до неї, щоб підтвердити, чи зробила вона замовлення на 6 000 юанів. Офіціанти спочатку подумали, що в їхній системі замовлень стався збій. Але згодом остаточний рахунок сягнув 430 000 юанів.

Ванг виявила, що люди використовували її QR-код і замовили 1850 порцій качиної крові, 2580 порцій кальмарів та 9990 порцій креветкового паштету.

Не маючи змоги зупинити безперервний потік замовлень, ресторан зрештою пересадив групу відвідувачів за інший столик, оскільки не зміг зупинити чи відстежити зловмисників.

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