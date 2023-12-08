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  1. В мире

В Китае женщина случайно опубликовала QR-код из ресторана и получила счет на рекордные $60 000

16:22, 8 декабря 2023
Клиентка китайского ресторана была шокирована счетом за один заказ в $60 000.
В Китае женщина случайно опубликовала QR-код из ресторана и получила счет на рекордные $60 000
Фото: scmp.com
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Один из китайских ресторанов шокировал женщину, когда официанты принесли ей счет на 430 000 юаней (60 000 долларов США). Выяснилось, что женщина случайно опубликовала свой QR-код для заказа еды в Интернете, а другие пользователи сети начали делать на него дополнительные заказы, передает South China Morning Post.

Китаянка по фамилии Ванг сообщила, что хотела лишь опубликовать фото блюд из ресторана, который она посетила с подругой 23 ноября, но случайно добавила в свой пост сообщение QR-код, который был наклеен на стол для заказа и оплаты блюд.

Посетительница ресторана поняла, что что-то не так, только когда персонал ресторана подошел к ней, чтобы подтвердить, сделала ли она заказ на 6 000 юаней. Официанты сначала подумали, что в их системе заказов произошел сбой. Но впоследствии окончательный счет дошел до 430 000 юаней.

Ванг обнаружила, что люди использовали QR-код и заказали 1 850 порций утиной крови, 2 580 порций кальмаров и 9 990 порций креветочного паштета.

Не имея возможности остановить непрерывный поток заказов, ресторан в конце концов пересадил группу посетителей за другой столик, поскольку не смог остановить или отследить злоумышленников.

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