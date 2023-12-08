Понад 3 тисячі вантажівок стоять у черзі на польсько-українському , — ДПСУ

Польські перевізники продовжують блокувати кордон на чотирьох напрямках.

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Польські перевізники продовжують блокувати кордон з Україною на чотирьох напрямках. Наразі у чергах стоять 3300 вантажівок, повідомив у ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він зазначив, що найбільша черга навпроти пункту пропуску Шегині - близько 1200 вантажівок, навпроти КПП Рава-Руська - 850 вантажівок. Найбільш ускладнений рух на пунктах пропуску Ягодин та Рава-Руська.

"Якщо говорити про певні категорії вантажів, то вони рухаються. Це і гуманітарні вантажі, інші важливі вантажі, яких потребує Україна. Але сказати, що всі вони мають можливість безперешкодно перетнути кордон - я не можу", - сказав Демченко.

Також речник ДПСУ додав, що пропускний пункт Угринів продовжує працювати. За минулу добу з України в Польщу через цей КПП проїхало близько 100 пустих вантажівок. У черзі чекають ще близько 270 вантажівок.

За його словами, відкриття ще одного пункту пропуску для пустих вантажівок не послабило блокаду польськими перевізниками кордону.

Раніше ми писали, що українські вантажівки, що зараз заблоковані на кордоні з Польщею повернуться в Україну залізницею.

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